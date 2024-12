VITERBO – Il candidato alla presidenza del Comitato Regionale Lazio LND Giacomo Tramati ha annunciato il nome di Matteo Achilli per la carica di consigliere federale per il Viterbese. Con una nota sui propri canali social, il candidato presidente ha iniziato a svelare la sua squadra di lavoro nell’ipotesi di una sua elezione.

Classe ’89, già Delegato allo Sport del Comune di Viterbo dal 2019 al 2021, Matteo Achilli sosterrà dunque il programma di Tramati in rappresentanza del territorio della provincia di Viterbo: «Giacomo Tramati mi ha chiesto la disponibilità a collaborare in questa sfida per il rilancio del calcio dilettantistico regionale. Sono onorato e darò tutto me stesso per questo ambizioso progetto. Lavoro da sempre con lo sport e nello sport di Viterbo e provincia, e sono già a disposizione di tutte le società sportive. C’è tanto da fare. Credo che l’impronta del Comitato debba essere ancora più tangibile nel tessuto calcistico del nostro territorio e più visibile agli occhi delle società».

Nel percorso di avvicinamento al voto, Tramati proseguirà la presentazione del suo team mantenendo una “linea verde” di consiglieri giovani, dinamici e dalle comprovate esperienze professionali in ambito sportivo.

