Situazione agli antipodi per due allenatori civitavecchiesi nelle loro esperienze nel comprensorio. Riccardo Sperduti trova una nuova panchina. L'allenatore civitavecchiese è il nuovo tecnico dell'Allumiere. I biancocelesti del neopresidente Diego De Paolis si sono assicurati un uomo di esperienza, che dia un brio diverso dopo il ripescaggio in Prima Categoria. Sperduti giunge da una stagione chiusa in anticipo con il Canale Monterano, che per due volte, in passato, aveva condotto alla salvezza entrando in corsa. E soprattutto in tre circostanze ha guidato i “cugini” del Tolfa, con cui ha sempre mantenuto un rapporto ottimale anche dopo aver lasciato lo Scoponi. È finito prima ancora di cominciare, invece, il matrimonio tra Nicola Salipante e il Tarquinia. Dopo il comunicato dei giorni scorsi del club etrusco, che annunciava l'accordo con il tecnico civitavecchiese come direttore sportivo del settore agonistico, ne è arrivato uno nuovo, nel quale il club blu-amaranto comunica l'interruzione della collaborazione. «A Nicola la società sportiva rivolge un grazie - si legge nella nota - per il lavoro svolto con impegno e professionalità ed augura le migliori fortune per il proseguimento della sua carriera. Quanto prima la società comunicherà il nome del nuovo responsabile del settore agonistico».

