MODENA (ITALPRESS) – All’edizione 2023 di Goodwood Festival of Speed, annuale celebrazione del motorsport e della car culture, Maserati presenta due vetture al loro debutto mondiale, Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima. Quest’anno, la Casa del Tridente rende omaggio all’ultimo capitolo della sua iconica stirpe di gran turismo con motore V8, che ha venduto oltre 100mila esemplari dal lancio della Maserati 5000 GT nel 1959.

Per celebrare l’imminente fine della produzione del leggendario motore V8 biturbo da 580 CV, con i modelli stessi destinati a diventare oggetti da collezione nei mesi futuri, il “tempio” di Goodwood ospiterà il debutto globale di due vetture. Ghibli 334 Ultima (il numero indica la sua velocità massima in chilometri orari, rendendola così l’attuale sedan con motore a combustione interna più veloce al mondo), e Levante V8 Ultima.

Alla cronoscalata di Goodwood parteciperà inoltre la GranTurismo Trofeo, equipaggiata con il motore V6 Nettuno da 550 CV. La sua anima è l’innovativo sistema di combustione a precamera, dotato di doppie candele e derivato dalla Formula 1.

L’area Maserati ospiterà la GranTurismo One Off Prisma, orgogliosa espressione del passato di questa vettura e della capacità del brand di andare oltre. A questa si aggiungerà una GranTurismo Folgore, che consentirà ai visitatori di apprezzare da vicino la sua prima auto completamente elettrica. La nuova ammiraglia elettrica è dotata di una tecnologia a batteria da 800 volt sviluppata con soluzioni tecniche all’avanguardia derivate dalla Formula E, che conferisce alla slanciata coupè gran turismo a quattro posti la capacità di percorrere fino a 450 km con una sola carica e di effettuare una ricarica di 100 km in 5 minuti. Vanta inoltre prestazioni impressionanti, grazie a tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW, uno anteriore e due posteriori, per una potenza totale installata di oltre 1.200 CV. La potenza massima disponibile alle ruote è quindi di oltre 760 CV, con una coppia di 1.350 Nm. L’iconica GranTurismo deriva dalla Maserati A6 1500 GT e continua a offrire lo stesso perfetto equilibrio di stile unico, tecnologia avanzata e prestazioni, il tutto racchiuso in una carrozzeria tipicamente italiana. Nella Electric Avenue del festival sarà presente il secondo modello completamente elettrico di Maserati, Grecale Folgore, primo SUV di lusso di medie dimensioni sul mercato. Dotato di una batteria da 105 kWh con tecnologia a 400 volt e con un’autonomia di 500 km, è stato accuratamente progettato per rendere ogni giorno eccezionale. Progettato e costruito in Italia, Grecale Folgore offre le prestazioni e il lusso tipici del Tridente, fornendo 820 Nm di coppia e oltre 500 CV. La presenza di Maserati all’evento sarà completata da un’altra protagonista, MC20 Cielo. Dopo il suo debutto nel Regno Unito l’anno scorso al festival con David Beckham, la vettura torna ancora una volta all’iconica cronoscalata, questa volta in Rosso Vincente con il suo design accattivante, l’eccezionale rapporto peso-potenza, il telaio in fibra di carbonio, il tetto elettrico retrattile in vetro e il motore V6 Nettuno da 630 CV derivato dalla Formula 1.