È uscita la data per il nuovo match di Emiliano Marsili. Il Tizzo, che dovrà lottare per riconquistare la cintura europea dei pesi Leggeri, dovrà affrontare il gallese Gavin Gwynne, che avrà il vantaggio del sostegno del pubblico di casa, in quanto il combattimento si svolgerà a Cardiff, dopo l’asta vinta da parte dei manager del britannico.

E l’Ebu, la federazione europea, ha reso noto anche che l'incontro avrà luogo il prossimo 30 settembre. Quindi, praticamente, due mesi completi per il pugile allenato da Mario Massai per potersi preparare a questo incontro che condizionerà la parte matura della carriera di Emiliano Marsili.

