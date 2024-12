Marianna Marcelletti, stella del karate targato Meiji Kan, continua a brillare nel panorama nazionale della FIK vincedo, domenica scorsa, anche il Grand Prix Nazionale di Mariano Comense.

La giovane atleta della società di Via Terme di Traiano, allenata dalla Maestra Virginia Pucci, continua ad inanellare medaglie d'oro nella sua categoria vincendo tutti i suoi combattimenti prima del tempo; domenica scorsa le tre sue avversarie sono riuscite a "marcare" un solo punto a loro favore.

Già Campionessa italiana dello shobu ippon Juniores (16/17 anni) lo scorso anno, medaglia di bronzo ai Campionati europei IKU in Slovenja nel 2023, questo anno ha già vinto la Golden Cup a Dicembre e, domenica scorsa, ha bissato il successo trionfando al Gran Prix nazionale.

«Il prossimo mese di marzo - dichiara la maestro Pucci - si terranno a Pescara i campionati italiani e, se Marianna primeggerà anche in questa gara, otterrà il pass per entrare in Nazionale e partecipare ai Campionati del mondo IKU che avranno luogo a Buenos Aires a fine ottobre».

Buoni anche i risultati ottenuti dagli altri componenti della squadra agonisti della Meiji Kan : medaglie di bronzo per Flavia di Cicco nei kata Juniores e da Jacopo Scala nel kata Cadetti mentre la brava Beatrice Tamburrini , atleta seria ed in grande crescita tecnica , sfiorava il podio conquistando un buon 5° posto nella prova di kata .

Settimi posti nella specialità del kumite da Jacopo Scala (Cadetti) e da Luca Pierini (Seniores) .

