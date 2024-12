Saranno in tre i civitavecchiesi che rappresenteranno la nostra città ai Campionati del Mondo IKU, in programma a Buenos Aires dal 21 al 29 ottobre prossimo.

I tre, tutti nati, cresciuti, formati e tesserati alla Meiji Kan partiranno con la squadra nazionale della FIK andando a far parte di una rappresentativa poderosa formata da 108 persone tra atleti, tecnici, arbitri e dirigenti internazionali: Virginia Pucci , nel suo incarico di allenatrice della squadra femminile di kumite, la campionessa italiana e vice campionessa europea Marianna Marcelletti convocata nel kumite Juniores e il maestro Stefano Pucci, nel suo incarico di presidente della Commissione tecnica internazionale .

In Argentina sono già iscritti ben 1930 atleti in rappresentanza di circa 40 nazioni per un grande evento in una delle più prestigiose Organizzazioni private del karate internazionale.

«Civitavecchia sarà ben rappresentata - commenta Stefano Pucci - come facciamo oramai, su tutti i tatami mondiali, da oltre 40 anni; la brava Marianna, nella sua categoria Juniores (16-17 anni) è una atleta molto competitiva che ha già vinto molto e che sicuramente, farà bene anche in questo evento nella terra dei gauchos».

