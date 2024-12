Marco Scorsini, ex allenatore di Civitavecchia e Academy Ladispoli, è il nuovo tecnico dell’Unione Sportiva Angri, compagine campana di Serie D. Una trattativa lampo quella del club grigiorosso che ha fortemente voluto Scorsini, profondo conoscitore dei campionati del Sud Italia avendo giocato in varie compagini dell'hinterland napoletano. Entusiasta l'allenatore ladispolano per questa nuova ed impegnativa avventura professionale.

«Conoscevo Angri e la Campania - afferma l’allenatore Marco Scorsini - dove ho giocato in passato. Sono molto felice e onorato di essere arrivato in una piazza così bella e passionale. Questa è una città meravigliosa dove si può lavorare bene per costruire una squadra che abbia l’identità angrese. A me non piace fare promesse ma posso soltanto dire che cercheremo di portare sul campo solo lavoro, solo voglia, solo onestà e soprattutto cercheremo di creare una squadra che possa svolgere tutti gli allenamenti e tutte le partite onorando questa gloriosa casacca».

