All’Angelo Sale va in scena il Ladispoli show che rifila un pokerissimo al Citizen Academy e prosegue la corsa alla salvezza. Unica nota stonata in una domenica perfetta per gli uomini di Puccica, è il successo esterno del Villalba che batte la Campus Eur e mantiene quel punticino di vantaggio proprio sui rossoblu, utile al momento per disputare i playout in casa. Un beneficio non di poco conto. La nota positiva è che gli spareggi ci saranno regolarmente dopo il passo falso dell’Astrea. Tutto è ancora in bilico dunque a 90 minuti dalla fine della regular season. Ipotesi di formazione confermata dalle scelte di Puccica. In porta Tomarelli, Ranieri, Fiaschetti e D’Aguanno nei tre in difesa. In mezzo al campo ci vanno Polucci e Colace, sulle corsie esterne Aracri e Buonanno e poi Iurato in tandem con Leonardi dietro all’unica punta Ferruzzi. Gioca bene la formazione tirrenica. Al 9’ Fiaschetti per poco non indovina il bersaglio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. È il preludio per la rete del vantaggio. Aracri sguscia via sulla destra, palla a Iurato che vede con la coda dell’occhio Leonardi che non può fallire. Al 38’ Fiaschetti raddoppia dopo un’azione insistita sulla sinistra con Colace. Si va negli spogliatoi. Nella ripresa il Citizen fa fatica a contenere la furia rossoblù. Al 5’ vicino al tris Buonanno. La terza marcatura però è nell’aria e arriva con Iurato dopo un batti e ribatti. Alla festa ladispolana partecipa anche Aracri con un pallonetto morbido. Al 38’ anche Colace iscrive il suo nome nel tabellino con una prodezza balistica. Prossima gara in trasferta con la Romulea mentre il Villalba ospiterà il Valmontone.

