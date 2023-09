Non c'erano grossi dubbi, ma la notizia è ufficialmente arrivata. Manila Esposito farà parte della rosa azzurra per i prossimi Mondiali di Anversa, che prenderanno il via il 30 settembre, per concludersi l'8 ottobre e che saranno qualificanti per le Olimpiadi di Parigi. Per farlo l'Italia dovrà piazzarsi tra i primi nove posti per le selezioni che non hanno ancora ricevuto il pass a cinque cerchi. Alla ginnasta dell'As Gin verrà richiesto un grosso sforzo, visto che il gruppo di Enrico Casella dovrà fare i conti con le assenze di Asia D'Amato, Martina Maggio e Giorgia Villa. Oltre a Esposito ci saranno Alice D'Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Veronica Mandriota e la debuttante Arianna Belardinelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA