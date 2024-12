Manila Esposito ha fatto ancora qualcosa di meraviglioso.

L'asso della Nazionale italiana ha fatto incetta di medaglie, stavolta nelle finali di specialità degli Europei di Rimini e ha vinto due incredibili ori.

Il primo è arrivato alla trave con un clamoroso punteggio di 14.400, frutto di un altro clamoroso esercizio, che ha fatto sbalordire il pubblico romagnolo.

Subito dopo aver festeggiato la vittoria, Manila è tornata subito in pedana per la finale a corpo libero, dove la ginnasta classe 2006 ha fatto un'altra impresa con il punteggio di 13.833, facendo registrare una super doppietta italiana per l'argento di Andreoli.

Nessuna delle avversarie è riuscita a tenerle testa e diventa sempre più euforica la situazione in casa As Gin.

Non ci si può più nascondere: Manila Esposito è una campionessa vera.

La portacolori dell’As Gin si sta guadagnando il titolo di “regina d’Europa”, dimostrando tutta la sua infinita classe e sottolineando l’eccellenza della società di Civitavecchia, capace di sfornare campioni e campionesse.

E non è ancora finita, domani chiusura con la gara a squadre.

