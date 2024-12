ALESSIO ALESSI

Forse non l’ultimo treno, ma sicuramente quello più veloce per andare a prendersi il sogno di una vita, la cintura regina del WBC attualmente ben salda alla vita dell’americano O’Shaquie Foster che, per l’occasione, guarderà l’evento comodo in poltrona.

Domani sera il Palazzetto Alfredo Romboli di Colleferro si preannuncia incandescente, con una folta schiera di tifosi metaforicamente sul ring insieme a Michael Magnesi, impegnato nella difesa della corona Silver dei pesi superpiuma, di fronte a lui Masanori Rikiishi.

Chi uscirà vincitore, con ogni probabilità, andrà a sfidare Foster per il titolo Gold della federazione presieduta da Mauricio Sulaiman.

Il match sarà trasmesso in chiaro su RaiSport, con diretta a partire dalle 22.

Insomma, una sfida cruciale per la carriera di LoneWolf (23-1-0), numero 6 della classifica del World Boxing Council, ma anche per quella del giapponese (14-1-0), numero 5.

Andando per esclusione, infatti, il campione in carica di sigla, O’Shaquie Foster (22-2-0), lo scorso 16 febbraio al Madison Square Garden Theater di New York ha difeso il titolo dall’assalto del portoricano Abraham Nova, numero 4 del ranking e prima di lui da quello del 3, il messicano Eduardo Hernandez, nel 2022 Foster aveva invece battuto il pugile del Tajikistan Muhammadkhuja Yaqubov, attuale numero 1 della classifica.

Va da sé che il vincitore della sfida tra Magnesi e Rikiishi, insieme al brasiliano Robson Conceicao numero 2 del WBC, sono i prossimi candidati ad avere una chance iridata, probabilmente in quel Madison Square Garden, testimone della gesta dei più grandi pugili della storia.

