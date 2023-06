Sono partiti in direzione Porec, in Croazia, quattro atleti della Mabuni Club, capitanati dalla pluricampionessa internazionale Ludovica Legittimo per la Youth League, manifestazione giovanile di carattere internazionale con ben 3275 partecipanti, in rappresentanza di 72 nazioni. Ad entrare nel circuito ci sono anche Valerio Rovetto, Mattia Onorati e Davide Tosoni. Sarà una gara difficilissima, che vedrà presenti i migliori atleti del mondo con pool fino a 96 partecipanti per categoria. Il gruppo di Civitavecchia, accompagnato dal maestro Enzo Iacobelli, sarà inglobato nello Shirai Club San Valentino, con il quale farà la trasferta in pullman.

