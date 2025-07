Tra poco meno di un mese partirà la preparazione del Cerveteri che agli ordini di mister Ferretti si raduneranno al Galli per svolgere gli allenamenti. Il 21 settembre ci sarà la partenza del campionato, con i verdazzurri che vorranno ben figurare. Non accennano a obiettivi, c'è soltanto la voglia di far divertire chi verrà allo stadio. Ad agosto, tra l'altro, partirà la campagna abbonamenti, non mancheranno i tifosi che sottoscriveranno la tessera per essere al fianco del progetto della famiglia Lupi.

«Stiamo facendo le cose con oculatezza – afferma il presidente Andrea Lupi – la campagna acquisti è stata svolta con parsimonia, scegliendo dei giocatori giovani e funzionali alle richieste tecniche. Non ci fissiamo obiettivi, intanto già il fatto che molti ragazzi dello scorso anno siano rimasti è per noi un primo traguardo. Adesso dobbiamo cominciare a lavorare per il bene della squadra, lo dico anche ai tifosi che possono rappresentare quel valore in più per poter fare bene e toglierci delle belle soddisfazioni».