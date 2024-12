Alla fine Mattia Camboni e Luna Rossa sono riusciti ad ottenere un grande traguardo. L’Italia sarà alla finale della Louis Vuitton Cup.

L'equipaggio italiano ha saputo fare sua la semifinale contro American Magic, chiudendo la serie sul 5-3.

La serie era cominciata davvero bene per l’Italia, con Luna Rossa che era riuscita ad avvantaggiarsi andando sul 4-0, salvo poi dover fare i conti con il cambiamento delle condizioni meteo e alcuni problemi all’imbarcazione, che avevano fatto rientrare quasi del tutto gli avversari, che avevano accorciato le distanze fino al 4-3.

Ma, nell’ultima giornata di competizione, il gruppo sponsorizzato da Prada e Pirelli ha saputo correggere gli errori che erano stati fatti ed ha chiuso la pratica senza dover passare dalla “bella”.

Luna Rossa sfiderà in finale i pericolosi velisti di Britannia, con la serie, anche questa al meglio delle nove regate, che partirà giovedì prossimo, il 26 settembre.

In questa competizione Luna Rossa ha dimostrato di saper comportarsi bene quando le condizioni di vento sono basse, mentre le difficoltà sono emerse soprattutto con giornate molto più ventilate.

Camboni non sta facendo parte della formazione titolare che scende in acqua, ma sta continuando a sostenere i propri compagni, manifestando attaccamento e senso di unità in vista della prossima serie. In caso di successo, allora, arriverebbe, la sfida decisiva contro New Zealand.

Nel caso Luna Rossa dovesse prevalere contro Britannia, sarebbe la terza partecipazione all’America’s Cup.

Le altre due volte c’erano state nel 2000 e nel 2021 e in entrambi i casi gli italiani dovettero lasciare spazio a New Zealand, sempre più equipaggio difficile da sconfiggere, ma quanto visto nel corso degli scontri a Barcellona lascia qualche speranza all’equipaggio guidato da Max Sirena.

