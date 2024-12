Luca Rizzitiello, classe 2004, play/guardia, cresciuto nella Cestistica Civitavecchia, lo scorso anno ha iniziato la stagione a Corsico, in C Unica Lombardia e si è poi trasferito al Basket Città di Ladispoli in DR1. La stagione 2024/2025 sarà per lui la prima da senior. Indosserà la maglia numero 5. «Nel mio primo anno da senior mi aspetto tante soddisfazioni di squadra e personali. Spero di dare un contributo positivo alla società e all'allenatore per raggiungere gli obiettivi prefissati».

Intanto si registrano le prime parole anche da un volto nuovo per il PalaRiccucci. «Ho incontrato con piacere giocatori, staff e dirigenza - dichiara il nuovo allenatore Francesco Casadio - ho avuto la conferma di quello che pensavo. C'è grande entusiasmo e passione da parte di tutti e la voglia di trasmette tutto questo anche agli altri. Conosco il valore dei giocatori locali e quello che possono dare sul campo. Avere un nucleo così affiatato e legato alla società aiuterà sicuramente a inserire e integrare i giocatori che si aggiungeranno al roster. È questo il periodo in cui si inizia a muovere più concretamente il mercato. Un po' di pazienza e più avanti comunicheremo ai nostri tifosi le novità della prossima stagione. Sicuramente ogni società ha la sua identità e la sua storia che la rendono unica. Non ho avuto sorprese, perché conosco bene il lavoro e il percorso che ha fatto la Cestistica in questi anni, che l'hanno portata a essere una realtà importante nel panorama cestistico laziale».

