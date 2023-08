È iniziato il collegiale di Ostia, che condurrà la Nazionale verso il Mondiale Juniores che si terrà dal 4 al 9 settembre.

E in acqua, con gli azzurri, c'è anche Lorenzo Ballarati, da cui ci si attende molto in Israele dopo i grandi risultati degli ultimi tempi.

«Stiamo facendo un lavoro di avvicinamento graduale - commenta Fabio De Santis - curando nella prima parte i passi gara, per poi, dalla prossima settimana, abbassare i volumi di lavoro. I ragazzi stanno facendo gruppo, per arrivare al meglio. Lorenzo è concentrato. Cercheremo di centrare le finali nelle gare che faremo, per poi dare il massimo successivamente, anche se ci saranno talenti americani e australiani da battere».

