Ottime prove per Lorenzo Ballarati al trofeo “Nico Sapio” di Genova. Il tritone della Coser Aniene ha nuotato nei 50 stile in 22”14, che diventa il suo personale in vasca corta, piazzandosi quinto dietro solo ai più forti della nazionale italiana. Il tritone gialloblu si è ripetuto poi nei 100 stile con il quarto crono di 48”50 e infine fissato il 24”24 nei 50 farfalla, anche qui nuovo personale. Sono state ottime prove per iniziare la stagione e gareggiare al fianco dei più forti in Europa e momento di crescita per abituarsi a stare con atleti dal palcoscenico assoluto.

«Siamo soddisfatti - commenta coach Fabio De Santis - ed ora comincerà la parte di allenamenti duri che ci porterà diretti a marzo, dove cercheremo di fare delle prestazioni importanti per migliorare e fare un altro passo per avvicinare traguardi importanti».

Altro weekend nel segno della Coser anche per le giovanili. Questa volta a scendere in acqua sono stati i più piccoli delle formazioni gialloblu, ovvero gli Esordienti B, che hanno dato battaglia al trofeo “Lanzi”, con le gare che si sono svolte sabato al PalaGalli e domenica al centro federale di Pietralata a Roma. Tutti i ragazzi hanno ben figurato, centrando l’obiettivo delle finali della prestigiosa competizione regionale. Soddisfatti i tecnici della Coser.

