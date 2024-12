Dopo 20 anni la città di Civitavecchia torna ad essere presente alle finali nazionali dei campionati Studenteschi di pallamano. A riuscirci è stato l’istituto Flavioni che, dopo essersi imposto nella prima fase, quella provinciale, ha superato brillantemente anche il concentramento regionale disputato al PalaToLive di Roma e si è laureato campione del Lazio.

Un percorso a dir poco splendido quello delle ragazze guidate dalla professoressa Elisa Evangelista, che hanno sconfitto per 15-8 la scuola rappresentante la provincia di Latina e per 25-6 quella di Rieti. Quindi la Flavioni ha ottenuto l’accesso per le finali nazionali, che tornano dopo tanti anni e che si svolgeranno a Palermo da lunedì 13 a venerdì 17 maggio. L’ultimo istituto civitavecchiese che riuscì a compiere questo percorso fu l’istituto Guglielmo Marconi.

Questi i nomi delle giocatrici che si sono laureate campionesse regionali: Flavia Branchi, Sofia Butuc, Chiara De Meo, Chiara Di Petrillo, Matilde Giraldo, Francesca Grimaldi, Alessia Muresan, Asia Ricciardi, Beatrice Scolastici.

