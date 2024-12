Lieto evento per quanto riguarda il mercato estivo dell’Ipertecnica Centumcellae, che comincia con un ritorno all’interno della rosa della prima squadra. La società del presidente Jonathan Civero annuncia che Gianluca Muneroni tornerà a far parte della squadra nella prossima stagione. Il mancino aveva lasciato il gruppo all'inizio della scorsa annata, assieme al fratello Andrea, il quale, però, era tornato successivamente a campionato in corso. Intanto per i biancorossi si apre la possibilità di un ripescaggio nella prossima serie B. La Federnuoto avrebbe aperto ad un inserimento della squadra di Roberto Barbaro. In questi giorni la dirigenza sta valutando la cosa e deciderà se proporsi per una salita di categoria, che darebbe vita ad un clamoroso derby con la Nc Civitavecchia, rimasta nella categoria.

