Le voci di un possibile interessamento di Giorgio Coviello, imprenditore locale, al Ladispoli non sono gradite dalla dirigenza che ha smentito la nascita di una trattativa. Il club attraverso il suo canale social ha ribadito che non vi è stato nessun incontro con l'attuale patron del Colleferro Calcio. Nel mentre Coviello, nel corso di un'intervista ha raccontato: «Stiamo facendo alcune valutazioni in merito - h detto Coviello a Ortica Social - non sono solo con alcuni amici-imprenditori, siamo in contatto con la Fioravanti che in questi anni ha prodotto molti sforzi per gestire una società che ha una storia significativa alle spalle. Io nasco a Cerveteri, conosco molto bene il territorio e fare calcio dove sono cresciuto è un mio desiderio».

L'imprenditore, impegnato nel settore energetico, non ha mai nascosto le sue velleità. A Colleferro è stato capace di riportare entusiasmo e senso di appartenenza, costruendo squadre competitive e ambiziose, malgrado in questa stagione ci siano stati degli intoppi che ne hanno ridimensionato gli obiettivi. Per il Ladispoli, ora, è la salvezza il pensiero più importante. Soprattutto non deve perdere terreno nelle prossime sei gare per evitare di retrocedere senza disputare i playout.

