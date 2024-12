Sarà una domenica speciale quella che vivrà l’Evergreen. La società gialloblu ha organizzato la presentazione delle sue attività per la nuova stagione sportiva per domani alle ore 18 all’Arena Pincio del Comune. Nel corso dell’evento il club illustrerà i suoi propositi, in quanto negli ultimi tempi sono state molte le novità, come la costituzione di una squadra di calcio a 11, che giocherà nel campionato di Terza Categoria, e il ritorno del team di calcio a 5, che sarà nel nuovo torneo di Serie D. L’Evergreen presenterà anche tutte le attività agonistiche, con il quartier generale societario che si trova all’Arena Cosimi, sulla Mediana, a due passi dalla palestra di pallavolo e arrampicata Corsini-La Rosa.

