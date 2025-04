Non solo campionato, ma anche la Coppa Lazio di serie D premia l’ottimo percorso dell’Evergreen. I gialloblu hanno cominciato al meglio il loro percorso nel girone preliminare, sconfiggendo per 3-2 il Castello all’arena Cosimi, contro una squadra che milita nel girone D. A far esultare la formazione del riconfermato Fabrizio Fattori ci hanno pensato Spinelli, Agozzino e Incorvaia.

«Quando inizia la gara – raccontano dall’Evergreen – però la serata si fa subito in salita perchè la formazione in maglia rossa parte fortissimo e mette inizialmente alle corde i nostri e Bencivenga è chiamato a due prodigiosi interventi, dalla parte opposta Agozzino scalda i guanti al portiere che risponde presente. Si capisce subito che sarà una partita dura e la conferma sono i due gol che nella prima parte di gara subiamo andando sotto per 0-2, la traversa colpita da Scordia indica che si dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. E così è al rientro sul terreno di gioco dopo la prima frazione in ombra: il secondo tempo viene affrontato subito con il piglio giusto e i nostri, per l’occasione con la divisa bianca, trovano prima il gol che riapre il match con Spinelli, poi il pareggio con Agozzino con uno splendido colpo di tacco che ci riporta alla mente quello con la Petriana ed infine, ancor più splendido, arriva il centro all’incrocio dei pali con il destro, di Incorvaia: I civitavecchiesi sfruttano al meglio una superiorità numerica frutto di un’espulsione avversaria e liberano al tiro il n.4 che disegna una traiettoria perfetta che non lascia scampo: 3-2. L’Evergreen avrebbe occasione poco più tardi di chiudere definitivamente la sfida ma naca l’appuntamento con il quarto gol, tuttavia congela il risultato che rimane invariato fino al triplice fischio finalee: vittoria di sostanza e di caparbietà che ci mette subito sulla giusta via per il nostro cammino in coppa. Esplode di gioia il Secondiano Cosimi, il mercoledì di Coppa ci sorride».

©RIPRODUZIONE RISERVATA