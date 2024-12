Dario Luchetti non giocherà per il Civitavecchia Calcio nella prossima stagione. A dir la verità, la notizia era nell’aria già da qualche settimana, ma ora ce ne è praticamente la certezza, dopo l’annuncio da parte del ragazzo, che ha sentitamente ringraziato il club nerazzurro, che gli ha permesso di giungere ad importanti vette nel mondo dell’Eccellenza regionale. Negli ultimi due anni Luchetti si è preso la fascia destra, che ha letteralmente arato ogni qual volta è stato chiamato in causa e nella scorsa stagione è stato quasi sempre titolare, approfittando anche dello status di under. Il culmine il ragazzo classe 2004 lo ha raggiunto a marzo, quando ha segnato il suo primo gol in Eccellenza in una partita dall’importanza incalcolabile, in quanto c’era la supersfida del Vittorio Tamagnini contro la W3 Maccarese, nella quale il gruppo diretto al tempo da Raffaele Scudieri si era imposto per 3-0. Al momento non è dato sapere quale sarà il club dove andrà a giocare Luchetti, il quale, nelle scorse settimane, aveva fatto presente alla dirigenza della sua voglia di interfacciarsi con le categorie superiori. Intanto, come detto nei giorni scorsi, il Civitavecchia, attraverso i contatti mossi dal direttore sportivo Marco Angelocore, sta intessendo delle trattative con due classe 2005, il centrocampista offensivo Valerio Ardel e l’attaccante Lorenzo Di Biagio. Non ci sono novità al momento, con la società che è al lavoro per convincere i due ragazzi scuola Vigor Perconti ad entrare a far parte della formazione guidata da Massimo Castagnari. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci novità, con i due giocatori che dovrebbero sciogliere le riserve, se accettare o no la proposta che è stata fatta dal Civitavecchia. Per il resto, si avvicina sempre di più il 29 luglio, che sarà il giorno di via ufficiale alla stagione 2024-25 del club nerazzurro, con il primo ritrovo al Vittorio Tamagnini, con la classica cerimonia di consegna dei kit del vestiario, selfie di rito, il saluto delle massime cariche dirigenziali e i primi giri di campo per salutare al meglio la nuova avventura.

