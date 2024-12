La Comal Civitavecchia Volley Academy mette altri tre punti in cassaforte nel campionato di serie C.

Davanti al pubblico amico del Marconi le arancionere hanno sconfitto per 3-0 la Spes Mentana nella terza giornata di ritorno del girone A.

La gara è stata sempre in discesa per le ragazze di Alessio Pignatelli, che hanno vinto in scioltezza senza particolari problemi, lasciando al massimo a 20 punti le ospiti.

Continua, quindi, la corsa al primo posto in classifica, con le tigri che hanno cementato il secondo.

Ma la Lazio continua a svolgere al meglio il suo compito ed ha vinto nettamente anche questa settimana, imponendosi per 3-0 sul parquet di Anguillara.

Quindi rimangono sette i punti di vantaggio delle aquilotte nei confronti delle civitavecchiesi.

«Siamo andati molto bene - commenta coach Alessio Pignatelli - la squadra è stata determinata e in partita dalla prima all’ultima palla. Sempre alla ricerca del particolare da migliorare. Stiamo anche crescendo di condizione atletica dopo il lavoro programmato insieme al nostro preparatore atletico Francesco Capparella. Bisogna continuare con questa determinazione e questa dedizione al lavoro altrimenti rischiamo di appiattirci e non sfruttare il nostro potenziale».

