Sono otto le atlete della Libertas Pilastro iscritte al campionato regionale Federale solo dance di pattinaggio che si svolge a Roccaraso (Abruzzo) in questo fine settimana valido per la qualificazione al campionato italiano. Con le istruttrici Alessia Marchetti e Giada Malavasi scenderanno in pista Maria Casciani e Giorgia Colella (divisione Allievi), Gioia Colella, Giada Morelli e Nina Savoia (divisione A), Eva Frateiacci e Valentina Tartaglia (divisione B), Annalisa Carella (divisione D). Per le ragazze sarà una prova molto impegnativa, si sono allenate adeguatamente per disputare al meglio delle loro possibilità per centrare l’obiettivo della partecipazione al campionato italiano della Federazione Italiana Sport Rotellistici in programma nel prossimo mese di luglio.

