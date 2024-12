La Supercoppa italiana femminile di hockey in line sbarca a Civitavecchia. Un altro trofeo nazionale si aggiunge alla sempre più ricca bacheca della Cv Skating, grazie al successo per 3-0 (0-0 il primo tempo) in finale contro le campionesse d'Italia in carica del Hc Milano. Le civitavecchiesi, campionesse in carica della Coppa Italia, fanno propria la seconda edizione del prestigioso trofeo.

LA GARA

Il Milano ha le pesantissime assenze delle sorelle Roccella e Civitavecchia, sponsorizzata CRT, ha quindi il favore del pronostico. Le ragazze guidate da coach Gavazzi lo sanno e prendono fin dalle prime battute il controllo del match ma tutte le conclusioni sbattono contro Liprandi, back up della nazionale dietro al portiere delle Sniperine, Eugenia Pompanin.

Nella ripresa il match finalmente si sblocca: un assist della sempreverde Raia trova capitan Novelli, atleta che ha messo la firma su tutte le reti decisive per i trofei nazionali delle Sniperine, che con un guizzo di talento puro supera Liprandi. La gara cambia, Milano è costretto a scoprirsi e Civitavecchia fatica a rallentare il ritmo, complice la pesantezza emotiva dell'importanza della partita.

Nel finale, un paio di super brividi per le civitavecchiesi su cui è bravissima Pompanin a metterci due provvidenziali "pezze". Poi, a porta vuota e con le meneghine protese in avanti, arrivano negli ultimi secondi le reti di Ercolani e Faravelli che chiudono definitivamente il match.

Veronica Novelli: «Siamo molto contente perchè la Supercoppa è un trofeo che mancava alla nostra bacheca e al quale tenevamo molto. Le prime partite della stagione sono sempre un rebus perchè il rodaggio non è stato ancora effettuato e partire subito con una gara importantissima non è facile. Ne è venuta fuori una gara sofferta ma la squadra ha risposto bene e siamo felici di aver vinto. È stato molto bello aver giocato questa partita all'interno del Trofeo delle Regioni giovanile perchè gli spalti erano pieni di pubblico e tanti piccoli atleti hanno potuto vivere le emozioni della partita, dando modo a noi di pubblicizzare il movimento femminile».

Riccardo Valentini: «Conquistare un trofeo nazionale è sempre una grande emozione e non ci si abitua mai. I miei più sinceri complimenti alle ragazze, all'allenatrice e alle famiglie che le supportano in questa bella avventura. Un grande grazie anche agli sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. Portiamo un altro trofeo nazionale nella nostra città, spero che Civitavecchia ne sia orgogliosa e possa festeggiare insieme a noi questi successi».

Le giocatrici presenti: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Mara Faravelli, Letizia Barocci, Gloria Padovan, Martina Succi, Federica Ercolani, Louise Ciucci, Desirè Capodimonte. Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA