Si è svolto nel pomeriggio di martedì il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5. Presenti il Presidente Luca Bergamini, il Vicepresidente Vicario Leonardo Todaro, il Vicepresidente Antonio Scocca, i Consiglieri Donato Giovanni Allegrini, Stefano Castiglia, Andrea Farabini, Umberto Ferrini, Stefano Salviati, Alfredo Zaccardi, il Segretario Fabrizio Di Felice e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Giordano. Approvato il verbale della seduta precedente e ascoltate le comunicazioni del Presidente, il Segretario Di Felice ha informato il Consiglio Direttivo rispetto all’avvenuta ratifica del Presidente Federale delle rispettive richieste delle società Sicurlube Regalbuto e Pero di iscrizione ai Campionati di Serie B Maschile e Serie B Femminile. Successivamente, il Consiglio ha definito gli organici e la composizione dei gironi dei Campionati Nazionali per la stagione sportiva 2024/2025. Questo il girone B della serie A2 dove militerà il i ripescato Real Fabrica.

Girone Real – Queste le compagne di viaggio del Real Fabrica nel campionato di A2 2024/2025, girone B e sono tre formazioni toscane: Prato, Atlante Grosseto (ripescata) e Futsal Pontedera; due squadre dell’Emilia Romagna che rispondono ai nomi di Imolese e Futsal Russi, tre compagini marchigiane, Asd Buldog Tnt Lucrezia, Futsal Potenza Picena e Audax Futsal Sant’ Angelo e una laziale che è la New Real Rieti. Serie A2 che prenderà il via soltanto ad ottobre inoltrato e che prevede la composizione di quattro gironi, quelli A e B con 11 formazioni (ogni turno una squadra riposerà) e i gruppi C e D con 12 compagini ciascuno.