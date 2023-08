VITERBO - Nuova stagione e rinnovate ambizioni per l’Aurora Querciaiola Viterbo del presidente Roberto Troncarelli, ai nastri di partenza della Seconda Categoria. Dopo il precedente campionato in cui la squadra del capoluogo ha confermato di essere una delle strutture societarie più solide della città, sapendo disputare un girone di ritorno nel quale ha tenuto il passo delle migliori, la dirigenza con il presidente Troncarelli si è subito attivata per rafforzare la squadra, mettendo a disposizione del confermatissimo mister Alessio Spolverini una rosa di qualità. Fiducioso il presidente Troncarelli: «Dopo le fisiologiche partenze di alcune pedine importanti, la società si è mossa tempestivamente, assicurandosi l’esperienza e la concretezza di alcuni elementi di livello, quali Andreoli, Arriga, Ciorba, Pani, Provenzano e Taratufolo, che andranno a rafforzare una struttura già solida, in un giusto mix di calciatori di esperienza e di giovani emergenti. L’auspicio - conclude il massimo dirigente - è che la meravigliosa storia di questa antica e solida società, fondata nel 1977 dal compianto e mai dimenticato Mario Corinti, possa perpetuarsi e regalare ai tanti amici e sostenitori un anno ricco di successi.

STAFF SOCIETARIO E TECNICO. Presidente Roberto Troncarelli, vice presidente Amedeo Pallotta, allenatore Alessio Spolverini, allenatore in 2^ Arcangelo Corinti, preparatore dei portieri Massimo Canensi, capo segreteria Gianvincenzo Falcioni, direttore sportivo Sergio Casagrande, team manager Ciro Stanco, dirigenti Carmine Loria, Andrea Moscaroli e Carlo Natale, dirigente accompagnatore Arben Rusi.

LA SQUADRA. Portieri: EdoardoCavaliere e Stefano Marcomigni. Difensori: Anien, Paolo Egidi, Alessio Lupieri, Matteo Natale, Enrico Pallotta, Alessandro Selvi, Marco Taratufolo, Francesco Topi. Centrocampisti: Matteo Achilli, Leonardo Andreoli, Alessio Arriga, Davide Cecchini, Matteo Fontana, Simone Gentili, Ludovico Ingenito, Federico Petretti, Alessio Provenzano, Federico Rempicci, Alessio Vispi. Attaccanti: Alberto Ciorba, Leonardo La Perna, Graziano Pani, Francesco Persi, Armando Ricci, Alessandro Taratufolo.

