Seconda amichevole di inizio stagione per l'Atletico Civitavecchia, che ha affrontato il Santa Severa sul green dell'Uliveto. Nonostante le assenze, il risultato finale premia i ragazzi di Tangini con una vittoria per 4-2, grazie ai gol di Trombetta, Luzzetti e alla doppietta di Bonadies. «Le note positive arrivano dai giovani under - dichiarano dall'Atletico - ormai stabilmente inseriti in prima squadra. Giovedì (domani, ndr), al San Liborio Stadium si terrà un torneo dedicato ad Antonio Mammoli, fondatore dell'Atletico, a tre anni dalla sua scomparsa, con la partecipazione del Quartiere Campo dell’Oro e dell’Under 21 dello stesso Atletico. Le amichevoli proseguiranno sabato contro la Futsal Academy a Borgata Aurelia, dove Tangini dovrebbe recuperare alcuni degli assenti».

