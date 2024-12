Nella quarta partita di Coppa Italia di serie D l'Atletico Civitavecchia ha vinto per 4-1 contro il San Giovanni Evangelista di Roma nel bellissimo centro sportivo Sport City.

La partita è stata insidiosa e veloce a causa della giovane età dei romani.

«I ragazzi del patron Muneroni hanno avuto difficoltà a trovare gli sbocchi giusti per portarsi in vantaggio - raccontano dall’Atletico - al decimo minuto, da una rimessa laterale, Lipparelli ha calciato sul secondo palo dove ha trovato Patrizio De Amicis, che di testa ha portato in vantaggio i civitavecchiesi. Dopo due minuti un avversario è entrato deciso sulla caviglia di Todaro, che è stato costretto a lasciare il campo per il resto della partita, aggiungendosi alla lista degli infortunati per mister Tangini. Dopo il gol Maggi è salito in cattedra e al 24’ ha trovato il raddoppio con un’azione personale. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0. Nel secondo tempo Tangini ha fatto ruotare i suoi inserendo il portiere Puddu, Sacripanti e il giovanissimo Incoronato al suo esordio stagionale, ma i romani, spinti dalla loro tenacia, hanno segnato il 2-1 mettendo i brividi ai gialloblu. La squadra ha reagito e subito ha trovato due gol con Felicini e ancora Patrizio De Amicis (il migliore dei suoi), portandosi sul 4-1. Nel finale gli attacchi dei romani hanno trovato una difesa ben preparata orchestrata dal sempre valido portiere Puddu».

