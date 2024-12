Bel momento per la società del Calcio Tuscia. Grazie all’associazione “Ruben Ciarlanti” è stato donato alla società di Patrizio Fimiani un defibrillatore che è stato posizionato nel Centro Sportivo del Cus Viterbo dove la società gialloblu da oltre venti anni svolge la sua attività. A consegnare il defibrillatore è intervenuto Francesco Ciarlanti, papà del compianto giovane Ruben che nel 2022 morì a causa di un malore mentre si stava cimentando nella sua passione sportiva. Queste le parole di ringraziamento del Calcio Tuscia: «Vogliamo ringraziare Francesco, papà di Ruben per aver pensato a noi, ai genitori del gruppo 2012 per aver collaborato al progetto e a Stefano Votta promotore dell'evento e a tutti i partecipanti, grazie grazie grazie. Forza CalcioTuscia sempre». Dall’associazione “Ruben Ciarlanti” un messaggio ben preciso che si sta portando avanti da quando la stessa associazione è nata nel ricordo di Ruben: «Posizionare defibrillatori in vari paesi della Provincia di Viterbo ci sta dando tantissime soddisfazioni, ma avere continue richieste di persone che desiderano effettuare i corsi per l'utilizzo del defibrillatore ci riempie veramente di gioia, tant'è che in meno di un anno abbiamo formato più di 180 persone. I corsi sono totalmente gratuiti per i partecipanti in quanto tutte le spese della formazione sono a nostro carico. Abbiamo già molte altre richieste e nelle prossime settimane organizzeremo più corsi possibili così da diffondere al massimo questo tipo di mentalità che racchiude aiuto, generosità e altruismo. Più tempo passa e più cresce la sensibilizzazione e l’attenzione in ciò che facciamo; sempre più persone ci chiedono di svolgere i corsi per l’uso del defibrillatore».

©RIPRODUZIONE RISERVATA