L’undicesima giornata del campionato femminile di serie C è anche l'ultimo turno prima della pausa per le festività. La 3epc Asp Civitavecchia arriva a questo appuntamento che la vede contrapposta al Volley Terracina con una rosa in forse: l’allenatore Giovanni Guidozzi saprà solamente qualche ora prima dell'incontro se avrà tutte le atlete disponibili, con Elisa Fabeni e il capitano Federica Belli ancora non al massimo e Federica Pastena infortunata questa settimana in allenamento. La trasferta di oggi pomeriggio al Pala Carucci sarà abbastanza proibitiva per le rossoblù come indica anche la classifica delle due squadre: 28 punti per il Terracina che disputa un campionato per la promozione, 11 punti per l'Asp Civitavecchia che invece punta ad una salvezza tranquilla.

«Sarà una partita molto difficile perché affrontiamo una squadra in lotta per vincere il campionato, anche se nelle ultime due partite ha ottenuto meno punti di quelli previsti - ha dichiarato Guidozzi - Noi andiamo a Terracina per giocare la nostra partita e poi ci riposiamo per le vacanze, consapevoli che nella pallavolo non c'è mai niente di scontato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA