Missione compiuta per il risultato e tre punti portati a casa, meno per la prestazione che non ha convinto. Sabato pomeriggio l’Asp Civitavecchia ha ottenuto una vittoria tonda nel punteggio contro l’ultima in classifica Duemila12 Rabbit; 3-0 che indicherebbe una vittoria larga con evidente differenza di valori in campo, anche se non è andata così. Le rossoblu del capitano Federica Belli sono partite subito forte vincendo il primo set 25-15, galvanizzando così il pubblico amico del palazzetto Insolera-Tamagnini. Poi, però, qualcosa deve essersi inceppato nei meccanismi della squadra civitavecchiese e da quel momento in poi il livello agonistico è drasticamente diminuito; meno attenzione, molta sufficienza e un generale peggioramento del livello di gioco hanno dato l’opportunità agli avversari di giocarsi il secondo set, poi vinto per un soffio dall’Asp Civitavecchia per 26-24. Copione simile nel terzo set che con fatica veniva vinto dalla squadra di casa per 25-21.

COACH GUIDOZZO: «È STATA LA PEGGIOR PARTITA». «Abbiamo giocato la peggiore partita del campionato, bruttissima - ha commentato l’allenatore Giovanni Guidozzi - siamo stati distratti e molto sotto tono. Abbiamo ottenuto i tre punti che era l’obiettivo ma la prestazione non è stata all’altezza. Si muove la classifica ma dobbiamo cambiare marcia altrimenti andiamo incontro a brutte figure».

Dopo 18 giornate l’Asp Civitavecchia sale al quinto posto nella classifica del girone A di Serie C, scavalcando il Prometeo e proseguendo una buona stagione. Da migliorare rimane la gestione mentale della partita che ad oggi rappresenta il più grande limite di Federica Belli e compagne: risolto questo difetto le rossoblu potranno ambire alla Serie B2.

A fine partita bella iniziativa da parte delle ragazze di entrambe le squadre, che hanno reso omaggio alla festa della donna con una foto di gruppo congiunta, ognuna con una mimosa in mano.

