La sedicesima giornata del campionato di serie C femminile propone una partita difficile per la 3epc Asp Civitavecchia che riceverà il Roma Centro, attualmente quarta in classifica e con evidenti ambizioni di promozione. Alle 18:30 il sostegno del pubblico al Palazzetto Insolera-Tamagnini potrebbe non essere sufficiente alle rossoblù di Giovanni Guidozzi per centrare la vittoria, ma cercheranno di rendere la vita difficile alle romane e, forse, ottenere un punto non è poi così impossibile; basta pensare alla scorsa settimana quando Federica Belli e colleghe hanno lottato ad armi pari con il Terracina secondo in classifica, perdendo con l’onore delle armi.

Molto più accessibile invece l’impegno dell’Etruria Volley in serie C maschile; sabato alle 17:30 i gialloblù affronteranno in trasferta l’ultima della classe Zagarolo, che in 15 partite ha ottenuto 15 sconfitte. Il consorzio Etruria oltre ai fondatori Asd Pallavolo Civitavecchia e Tuscania Volley da quest’anno annovera anche Volley Academy tra i soci, e l’obiettivo principale è potenziare il settore giovanile che è poi il miglior investimento sul futuro. Proprio nelle squadre giovanili continuano ad arrivare successi: l’under 15 maschile “Serpe” allenata da Bencini ha raggiunto la fase regionale come prima in classifica della fase territoriale.

