Come da previsioni la decima giornata del campionato di serie C non è stata utile ai fini della classifica per la 3epc Asp Civitavecchia: troppo più forte il Giò Volley Aprilia che ha avuto la meglio per 3-1 (parziali 21/25 – 25/15 – 25/12 – 25/14).

Sabato pomeriggio davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini, un po’ indisciplinato nel settore ospiti, le ragazze allenate da Giovanni Guidozzi non sono andate oltre un primo set di ottimo livello che restituisce una chiara indicazione sulla condizione e le prospettive della squadra civitavecchiese in questa stagione: una salvezza tranquilla tra il settimo e il nono posto.

«Quando si perde non c’è mai da essere felice. Abbiamo vinto il primo set meritatamente, poi loro hanno dimostrato di essere più forti» il commento nel post partita di Guidozzi. «Avevamo problemi enormi in attacco, in ricezione siamo andati abbastanza bene ma siamo in difficoltà a mettere la palla a terra. Aprilia era fisicamente più attrezzata per vincere e quindi il risultato di oggi ci sta, abbiamo almeno combattuto, l’anno scorso non ci sarebbe stata gara».

Lucida la sintesi del tecnico dell’Aprilia: «È stata una gara difficile e partita male in cui nel primo et non siamo stati in grado di esprimerci sui nostri livelli di gioco. Abbiamo subito molto in ricezione. È stata una partita tirata anche se il punteggio direbbe il contrario, solo verso la fine del quarto set i ritmi sono diminuiti. Eravamo arrivati qua sapendo che c’era da faticare per battere Civitavecchia e devo dire che non è stato facile avere ragione del loro muro difesa».

Dopo dieci giornate l’Asp Civitavecchia ha 14 punti che le consentono di mantenere l’ottavo posto nel girone A, in attesa dell’ultimo impegno dell’anno sabato prossimo a Marino.

Sempre sabato si disputava la decima giornata del campionato di serie C maschile in cui anche l’Etruria Volley ha trovato la sconfitta. A Roma il sestetto allenato da Claudio Quaglia non va oltre il punteggio di 3-1 per la Fenice. La squadra creata dal consorzio tra Pallavolo Civitavecchia e Tuscania Volley resta così a quota 15 punti nel girone A che le fruttano il nono posto.

