Sconfitta netta e senza appelli quella maturata per l’Asp Civitavecchia sabato pomeriggio. Al Palazzetto dello Sport Insolera-Tamagnini il sestetto del San Paolo Ostiense ha battuto facilmente le rossoblu per 3-0 (parziali 25/11 - 25/7 - 25/18). Il primo e il secondo set sono un monocolore delle ospiti, nel terzo parziale si è vista la reazione delle padroni di casa ma la differenza tecnica è apparsa subito enorme. A fine partita l’allenatore Giovanni Guidozzi decisamente contrariato ha preferito non rilasciare interviste.

Un commento arriva dall’allenatrice del San Paolo Ostiense Sara Micheli: «Ho visto le ragazze dell'Asp Civitavecchia ordinate e veloci, naturalmente sono molto giovani anche rispetto a noi. Stanno facendo un buon lavoro, poi noi siamo quarti in classifica e stiamo disputando un campionato con altri obiettivi».

Le rossoblu sembrano un po’ spente in questo momento ma probabilmente la versione è un altra: la maggior parte di loro sente la pressione della categoria ed è comprensibile considerando la loro giovanissima età. La classifica è sempre difficile per la squadra civitavecchiese, ancora quartultima con 16 punti ma con l'Asd Lupi di Marte subito dietro a una sola lunghezza di distanza.

Le ragazze dell’Under 18

Una soddisfazione per la compagine dell'Asp Civitavecchia arriva dai settori giovanili. Venerdì davanti al Palazzetto dello Sport Insolera-Tamagnini le ragazze dell'Under 18 hanno battuto 3-1 la Fenice Vittoria garantendosi il passaggio ai quarti di finale della fase regionale.

