Come previsto la seconda giornata del campionato di serie C femminile è stata scevra di punti per la 3epc Civitavecchia, anche se qualche motivo di soddisfazione per la squadra civitavecchiese c’è.

Nella trasferta di domenica pomeriggio le rossoblu si sono arrese alla ben più quotata Volley Terracina per 0-3 (parziali 25/15 – 25/10 – 25/19) dopo aver combattuto nel primo e nel terzo set, dimostrando di essere sulla strada della maturità sportiva.

Federica Belli e compagne, per il secondo anno consecutivo allenate da coach Guidozzi, hanno il chiaro obiettivo di creare un’identità di squadra che possa competere dignitosamente in questa categoria.

È proprio l’allenatore rossoblu a confermare i buoni passi che la squadra sta compiendo, anche nella sconfitta di domenica: «Abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo e terzo set. Rispetto a sabato scorso abbiamo fatto passi in avanti in difesa e ricezione; naturalmente la caratura dell’avversario era differente e questo si è evidenziato nel secondo set. Sono contento per la prestazione della squadra, le ragazze sono state brave. Ora rientriamo in palestra per preparare la trasferta di sabato contro un'altra grande squadra come Roma Centro».

Dopo due partite la 3epc Asp Civitavecchia con 3 punti nel girone A occupa il nono posto che, in modo forse affrettato, potrebbe essere l’obiettivo finale della stagione.

Per la compagine sportiva Asd Pallavolo Civitavecchia comunque soddisfazioni in questo fine settimana.

L’Etruria Volley, impegnata nel campionato maschile di serie C, ha infatti ottenuto i primi tre punti battendo con un netto 3-0 il Roma 7 al Palazzetto Comunale di Tuscania (parziali 25/18 – 25/18 – 25/21).

I gialloblu allenati da coach Claudio Quaglia si trovano ora al nono posto del girone A in attesa di ricevere il Zsa nel prossimo turno per provare ad allungare la striscia positiva e salire in classifica.

