Continua la striscia di risultati utili consecutivi per l’Asp Civitavecchia. Sabato pomeriggio la squadra ha archiviato con una vittoria convincente l’ottava giornata del campionato di Serie C femminile, superando il Volley Sora davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini per 3-0 (parziali 25/18 -25/15-25/19). Sul piano agonistico la partita aveva poco da dire, con la squadra ciociara che ha dimostrato di pagare un gap tecnico importante con le civitavecchiesi. Quattro vittorie, quattro sconfitte e 14 punti dopo otto giornate che valgono il settimo posto nel girone A possono ritenere soddisfatto l’allenatore rossoblu Giovanni Guidozzi: «Oggi (sabato, ndr) abbiamo ottenuto tre punti fondamentali per assestare benissimo la classifica perché ci permette di essere settimi che era un’utopia all’inizio della stagione. Sora è la squadra che mi aspettavo, forte in difesa ma con problemi nel contrattacco contro squadre di livello più forte come noi». Guidozzi spiega anche il perché di un basso turnover praticato in questa partita: «Rispetto a sabato scorso alcune ragazze non hanno giocato e a fine partita ho tenuto a dirgli che questa scelta è una conseguenza del lavoro in palestra che quest’anno è davvero molto intenso e si vede. Procede bene il recupero di Carlotta Donati. Spendo una parola per Elena Pantalone che in due mesi ha fatto passi in avanti enormi; ha tantissimo da lavorare ma comincia a gestire bene la gara e oggi (sabato, ndr) è stata bravissima».

Infine un commento sull’andamento del campionato e gli obiettivi dell’Asp Civitavecchia: «Per quanto riguarda il campionato siamo riusciti ad allontanarci dalla zona bassa ma non è questo il momento dei voli pindarici: affronteremo le prossime partite difficili con la prospettiva di mantenere questa classifica che consentirebbe di far giocare anche le atlete più giovani facendogli maturare esperienza, cosa che non è stato possibile fare lo scorso anno per via della classifica molto complicata».

Più scoraggiato il commento a fine partita del tecnico del Volley Sora Stefano Puglisi: «A livello mentale stiamo soffrendo per i risultati scarsi di inizio campionato. Speriamo di sbloccarci già dalla prossima per tornare a giocare come facevamo lo scorso anno».

QUI SERIE D FEMMINILE. Il sabato di campionato per la compagine dell’Asd Pallavolo Civitave

cchia è stato completato dalla bella vittoria in Serie D femminile della Kg Impianti Asp Civitavecchia che ha battuto il Volley Allumiere per 3-1 muovendo così una classifica un po’ difficile al dodicesimo posto con 7 punti.

QUI SERIE C MASCHILE. Sconfitta invece nel campionato di Serie C maschile con l’Etruria Volley battuta per 3-0 a Cerveteri contro il Rim.

Alcuni scatti della sfida Asp-Volley Sora (Foto Nicoletta Vittori)

