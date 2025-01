Il 2025 per l'Aranova inizia con un derby. La squadra di Scarfini ospita la W3 Maccarese, in una gara molto sentita che vede le due squadre giocarsi una posta in palio significativa. Bel momento per l'Aranova, che è reduce da una serie utile di risultati.

Non poteva esserci miglior prova, per capire le velleità della formazione aranovese, chiamata a dare il cento per cento per fermare la prima della classe. Molta attesa per una partita che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni, che sosterrà alla vittoria Teti e compagni.

«Il 2024 è stato terminato in modo positivo, mi auguro che inizieremo allo stesso modo il 2025. C' è una gara molto impegnativa, essendo un derby sfugge a ogni risultato. I tifosi ci tengono a vincere, possono contare sul nostro impegno, ce la metteremo tutta per regalargli una bella soddisfazione - ha riferito Teti». Fischio d'inizio alle ore 11, campo le Muracciole.

