Contro il Certosa, alle Muracciole, l'Aranova deve riscattarsi dalla ultime due sconfitte subite con l’Aurelia Antica Aurelio e domenica scorsa sul campo del Tivoli. Dopo dieci giornate la formazione di mister Vigna è a metà classifica e per risollevarsi, dopo due ko di fila, è obbligata a vincere. Una gara che sulla carta è alla portata di Teti e compagni, che spera in un successo per il morale. « Ci eravamo ripresi con tre vittorie di fila, poi due stop inattesi che ci obbligano a delle riflessioni. Vogliamo i tre punti, sono particolarmente importanti per riprenderci moralmente - ha riferito l'attaccante - alla classifica diamo poca attenzione, non è ora che conta».

Si gioca domani alle ore 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA