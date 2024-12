Sabato alle 11 presso l’Aula Magna dell’Istituto Guglielmo Marconi di Civitavecchia, sito in Via Ciro Corradetti 2, il presidente dell’Asd Pallavolo Civitavecchia Marina Pergolesi e il presidente del comitato organizzatore dell’evento Paolo Sacco, coordineranno una conferenza stampa di presentazione della terza edizione dell’evento pallavolistico “Lazio Winter Cup” che quest’anno sarà dedicato ad Ermanno Regina e che si terrà dal 27 al 29 dicembre prossimi in contemporanea in cinque impianti del territorio.

Saranno presenti l’arbitro internazionale Stefano Cesare con il quale si rinnova l’appuntamento con il Corso di Perfezionamento Nazionale per arbitri, la delegata CONI dott.ssa Stefania Di Iorio, i presidenti delle società partner, gli sponsor della manifestazione Conad, Orsolini e 3Epc, i referenti della regione Lazio, di Città Metropolitana, del comune di Civitavecchia, di Santa Marinella e di Ladispoli.

Voluto fortemente dal gruppo organizzatore, tra le novità, quest’anno, il nuovo logo Lazio Winter Cup, creato per meglio identificare la manifestazione che avrà un programma molto ben articolato, di livello e qualitativamente alto, con la partecipazione di squadre capaci di dare i più giusti esiti alle aspettative dello spettacolo sportivo.

Un ringraziamento speciale va rivolto a chi ci ospiterà per questo evento di presentazione, l’IIS G. Marconi, che, grazie ad una pluriennale collaborazione, mette a disposizione della Lazio Winter Cup, circa 30 preziosissimi ragazzi che saranno coinvolti in attività di supporto e gestione dell’accoglienza atleti e dirigenti delle squadre partecipanti. Nel corso della presentazione, si comunicheranno il numero e tutte le squadre partecipanti, gli abbinamenti alle categorie e gli impianti sede di gioco assegnati alle squadre in questa edizione.

Ai fini del giusto spirito di convivialità sportiva, quest’anno, per la prima volta, è stato istituito il “Premio Fair Play”, messo in palio dalla Associazione Spazio Eira 2.0 APS e assegnato alla squadra che maggiormente si sarà distinta nel corso della manifestazione quanto ad ‘eleganza sportiva e comportamentale’.

All’apertura della manifestazione, come ogni anno, verrà suonato l’inno d’Italia con la rappresentazione in lingua dei segni curata dalla APS Il Timone.

