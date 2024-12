In una giornata fredda ma risparmiata dal vento e di fronte ad un folto pubblico l’Allumiere di patron De Paolis e mister Sperduti ha sfoderato una prestazione di grande spessore sotto tutti i punti di vista ed ha conquistato tre punti contro l’Atletico Monterano. L’ottimo inizio di gara da parte dell’Allumiere è stato macchiato da alcune imprecisioni nell'ultimo passaggio. Puntualmente, sul finire della prima frazione di gioco è stato il Monterano a passare in vantaggio con un discutibile calcio di rigore.

«Al rientro dagli spogliatoi però i nostri ragazzi, per nulla demoralizzati - spiega il presidente De Paolis - si sono tolti di dosso ogni timore e sono riusciti a concretizzare la propria superiorità con le reti di Trotti e del neo entrato Pistola. E dire che il punteggio poteva essere più largo se la traversa e la bravura del portiere ospite non si fossero opposte ad altre conclusioni dei nostri. Avanti così ragazzi e domenica tutti a civitavecchia per affrontare il Dopolavoro Football Club in una gara a cui teniamo molto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA