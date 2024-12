Fabrizio Morelli rimane a Canale Monterano sulla panchina dell’Atletico, con il quale ha centrato il terzo posto. L’allenatore di Cerveteri , di cui si era parlato come possibile traghettatore dei verdeazzurri, ha trovato l’accordo anche per il prossimo campionato, con l’obiettivo di provare a salire in Promozione. La giovane società canalese, nata pochi anni fa, ha buone ambizioni e in Morelli vede la persona giusta per costruire un futuro importante. «Qui sto molto bene, l’ambiente è fatto per me, mi sono da subito trovato in famiglia - spiega Morelli - abbiamo chiuso la stagione al terzo posto, dopo una prima parte molto complicata, viziata da infortuni pesanti. Nel ritorno ci siamo fatti rispettare, cambiando pelle e gioco, e i numeri sono stati dalla nostra parte. Spero che quest’anno sia l'anno per provare a salire, dipenderà da molti fattori. Rafforzeremo con qualche innesto mirato l’attuale organico, composto da bravi giovani e da giocatori di esperienza, un ottimo mix per affrontare un campionato dove non è facile vincere».

