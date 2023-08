Altra sconfitta per il Ladispoli superato in casa dal Montespaccato, formazione sulla carta più attrezzata per affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. Non è stata una gara entusiasmante ieri mattina allo stadio Angelo Sale. Poche azioni e poco spettacolo, molti errori con i carichi di lavoro che evidentemente si sono fatti sentire per le due squadre. Academy in campo sempre con il 3-4-3 e con in porta D’Angeli, al centro della difesa Ranieri, Fiaschetti e Temperini con Aracri e Buonanno dislocati sulle corsie laterali. In mezzo agiscono Colace e De Angelis, mentre il trequartista Reinkerdt è dietro ai due attaccanti Pelizzi e Pagliuca. Mister Puccica non è soddisfatto dell’inizio dei suoi perché i romani spingono sull’acceleratore e provano a fare male a D’Angeli che però compie un paio di parate decisive. In una circostanza la sua deviazione è decisiva per spingere la palla sul palo. Nulla può però al 40’ quando il Montespaccato trova la via della rete. Sul finire di primo tempo Ladispoli vicino al pari con Buonanno. Tanti cambi già dal primo minuto per ambedue le formazioni anche perché il caldo inizia a farsi sentire. Il tecnico ladispoano Puccica fa rifiatare diversi elementi concedendo minutaggio a Leonardi, Indorante e Ndao Papa Cheik. Altri ragazzi del vivaio entrano nei minuti successivi. La ripresa è spigolosa e il gioco ristagna a centrocampo. Sul finire altra prodezza di D’Angeli e clamorosa occasione fallita dagli ospiti. Prossimo test il 19 agosto contro il Fiumicino sempre all’Angelo Sale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA