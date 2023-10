Ore 15.30, fischio d’inizio di Ladispoli-Luiss. I rossoblù si giocano il passaggio del turno partendo dall’1-1 dell’andata. Basterebbe anche un pari a reti inviolate ma una squadra così giovane non è abituata a fare calcoli e questo mister Lillo Puccica lo sa bene.

Mister galvanizzato dopo il primo successo in campionato, quello di domenica contro la Pescatori Ostia. Tra i protagonisti Manuel Pagliuca, attaccante che ha realizzato una doppietta sbloccandosi.

«Una grande emozione per me - commenta Manuel Pagliuca - un po' la stessa emozione di anni fa sempre con questa maglia quando mi fece esordire mister Solimina. Entrai in prima squadra a 4 minuti dal triplice fischio e feci gol all’ultimo nel vecchio stadio Marescotti contro il Fiumicino. Sono contento in primis per me stesso e poi per tutta la squadra per la doppietta con la Pescatori e per i 3 punti ottenuti. Non aspettavamo altro che questa vittoria per far capire a tutti che nelle prime partite ci è mancata solo un pizzico di fortuna». Ora testa alla Coppa.

«Ce la giocheremo a viso aperto - prosegue Pagliuca - vogliamo passare il turno e servirà la massima concentrazione».

I romani sono reduci dalla sconfitta esterna in campionato contro l’Astrea. Mister Lillo Puccica potrà applicare il turnover come accaduto due settimane fa inserendo chi ha trovato finora meno spazio. L’arbitro designato per l’incontro è Alessandro Capponi di Latina, coadiuvato da Nicholas Manni e Carlo Rainaldi entrambi della sezione di Tivoli.

