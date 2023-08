Esordio stagionale e sconfitta di misura per il Ladispoli superato in casa all’Angelo Sale dal Vicovaro per 2-1. È comunque un buon Ladispoli, composto da tanti giovani, piaciuto a mister Lillo Puccica che però ammette anche i limiti di età e il fatto che la strada sia ancora lunga dal punto di vista dell'organizzazione tattica. Un Academy grintoso che dovrà ancora assimilare gli schemi nel 3-5-2 o 3-4-3 che potrà variare a seconda delle partite. Si parte con D’Angeli tra i pali, il trio Temperini-Fiaschetti-Ranieri a proteggerlo, Aracri schierato sulla corsia di destra e Leonardi sul versante opposto. A centrocampo partono dal primo minuto Colace, De Angelis con Reinkerdt trequartista e Pagliuca vicino. Il riferimento d’attacco principale è Pelizzi. Non passano molti minuti quando Pagliuca, tornato alla base dopo tanto peregrinare, batte l’estremo difensore ospite. Prosperini pareggia e poi si va negli spogliatoi. Inizia la girandola delle sostituzioni e Indurante, spedito sul rettangolo verde da Puccica, per poco non riporta avanti il Ladispoli ma la difesa del Vicovaro salva sulla linea. Ci pensa ancora Prosperini a siglare una doppietta fissando il punteggio sul 2-1. Fissato il calendario delle amichevoli estive. Domani alle ore 11 c’è il Montespaccato mentre il 19 agosto sfida contro il Fiumicino sempre alle 11. Il 24 alle ore 18 in programma il match con il Grifone mentre il 27 unica gara in trasferta contro il Santa Marinella composto da tanti ex come D’Aguanno e Tollardo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA