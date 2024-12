Le strade tra il Ladispoli e il capitano Augusto Buonanno si separano. Il laterale sinistro lascia il club con cui è cresciuto e si accasa al Santa Marinella. È stata la stessa Academy Ladispoli a rendere nota la notizia attraverso un comunicato. «Ringraziamo Augusto, ragazzo esemplare in campo e fuori, per le presenze in maglia rossoblu in tutti questi anni passati insieme, e per i traguardi raggiunti, da capitano sempre fiero e leale. Un grande in bocca al lupo». Nelle ultime gare Buonanno era rimasto sempre fuori. «Lasciare questa maglia - dice - non è stato facile però penso anche che sia stata una scelta giusta per me. Questi anni a Ladispoli sono stati bellissimi soprattutto con quelle due salvezze agli spareggi, di cui una anche da capitano. Sono state emozioni uniche che non dimenticherò mai». Domenica prossima sul campo dell’Ottavia, a Roma, i ladispolani si giocano davvero tanto. Sono ultimi con 3 punti, in virtù di 3 pareggi in 9 giornate. Hanno il peggior attacco e la seconda peggior difesa del girone A di Eccellenza. L’Ottavia ha soli due punti in più e non sta vivendo un momento felicissimo. Ecco perché potrebbe essere l’occasione ghiotta per provare a uscire con un risultato positivo dalla trasferta capitolina.

