Dopo gli acquisti anche le conferme in casa ladispolana. E sono due pezzi della rosa dello scorso anno annunciati pubblicamente sui social dell’Academy. Hanno sposato il progetto rossoblu anche in Promozione Gabriele Ferreri e Giordano Urbani. Il primo è un centrocampista offensivo piuttosto veloce di 21 anni, impiegato quasi sempre titolare lo scorso anno in Eccellenza mentre Urbani è un jolly difensivo 20enne impiegato dall'ex mister Bosco sia al centro che sulle corsie esterne.

Il nuovo ds Simone Di Iorio ha puntellato questi due giocatori che dunque faranno parte del nuovo Ladispoli che affronterà comunque un campionato difficile con tante realtà agguerrite che si stanno rinforzando. A breve dovrebbero essere annunciati nuovi colpi di mercato e anche l'inizio del raduno che scatterà molto probabilmente subito dopo Ferragosto.

