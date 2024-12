«Scenderemo in campo per vincere. Siamo motivati e vogliamo regalare ai tifosi la prima gioia stagionale».

Carico più che mai Luca Cifarelli, l’ultimo arrivato in casa rossoblu che ha già disputato due gare con il Ladispoli. L’occasione è ghiotta oggi contro la Romulea.

Entrambe si trovano all’ultimo posto perciò sarà un vero e proprio scontro salvezza anche se solo alla settima giornata. Considerando però i futuri impegni difficili dell’Academy, l’obiettivo è ottenere tre punti per mettersi alle spalle un periodo difficile, anche se una reazione c’è stata domenica con il pareggio casalingo contro il Pomezia.

«Un attaccante vive per il gol - ammette Cifarelli - però è più importante la squadra e il gruppo. Per uscire da certe situazioni si deve essere uniti e noi lo siamo. Poi iscriverò il mio nome sul tabellino ben venga, naturalmente sarei entusiasta di festeggiare davanti ai miei nuovi tifosi. Non commetteremo l’errore di sottovalutare la Romulea, in questo girone non te lo puoi permettere. Sarà una battaglia».

Cifarelli, che aveva iniziato quest'anno con il Viterbo, partirà ancora dal primo minuto. Vicino a chi lo deciderà mister Di Renzo all’ultimo.

La partita sarà diretta da Andrea Airaghi Colombo della sezione arbitrale di Legnano. Come assistenti ci saranno Carlo Silvano di Civitavecchia e Valerio Angiolosanto di Ostia Lido. Fischio d’inizio come sempre alle 11. Probabile formazione: Mercadante, Guida, Ergemlidze, Merciari, Barbarossa, Urbani, Capanna, Polucci, Cifarelli, Giusto Di Biagio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA