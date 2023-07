Il basket a Ladispoli avrà due formazioni in serie D.

A memoria non era mai accaduto che ci fossero due squadre ad affrontarsi nello stesso campionato.

Dinamo e Città di Ladispoli si preparano a vivere una stagione che partirà a ottobre, con tante motivazioni e ambizioni.

Nei giorni scorsi il presidente del CDL , Massimo Albano, ha prensentato i programmi in una conferenza stampa, spiegando che il club ha acquisito il titolo dal Don Bosco.

«Proviamo a fare una nuova esperienza, sappiamo che non è facile ma ci piacciono le sfide - ha detto Albano - . Ci stiamo strutturando, tra qualche giorno sarà pronto l'organigramma e poi lavoreremo sulla formazione e il coach, per il quale abbiamo un nome che sveleremo nei prossimi giorni».

In casa orange dopo un primo anno sofferto, si riparte per disputare una serie D che sarà molto più competitiva dello scorso anno, visto che non esiterà la C silver.

«Siamo consapevoli - ha riferito patron Luigi Fois - delle difficoltà che andremo ad incontare. Veniamo da un campionato in cui ci siamo salvati, dovremmo migliorarci sotto l'aspetto tecnico per non incampare in una stagione sofferente. Lo stiamo facendo, stiamo lavorando sul tecnico e la rosa».

